Николаевские спасатели ликвидировали пожар грузовика

В Николаеве в Заводском районе спасатели потушили горевший грузовик.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

9 ноября в 20:26 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре автомобиля DAF, который находился на территории одного из предприятий, расположенного в Заводском районе Николаева.

К месту вызова выехали отделения 2,3 Государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления.

«Как выяснилось, огнем была охвачена кабина автомобиля и вследствие высокой температуры начал плавиться прицеп грузовика. Благодаря профессиональным действиям пожарных удалось не допустить распространения площади горения, которая на момент прибытия составила 10 квадратных метров», – говорится в сообщении.

В 20:49 пожар был локализован, 22:06 ликвидировали.

К тушению привлекались 14 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники. Причина пожара устанавливается.

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