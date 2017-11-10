В Николаеве потушили пожар площадью 60 квадратных метров, который возник из-за разжигания печки

В Корабельном районе Николаева спасатели потушили пожар площадью 60 квадратных метров на территории дачного дома.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

9 ноября в 22:53 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступила информация о пожаре дома, расположенного на территории садового общества «Зорька» Корабельного района Николаева.

На место вызова прибыли отделения 5 Государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления.

«Установлено, что во время разжигания хозяином печки, произошло возгорание, которое перекинулось на кровлю дома», – говорится в сообщении.

Пожар в 00:35 был локализован и в 01:25 ликвидирован на площади 60 квадратных метров.

К тушению привлекалось 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, что не так давно спасатели ликвидировали пожар в жилом доме, который не эксплуатируется.