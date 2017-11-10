В Вознесенком районе, водитель «Nissan» не справился с управлением: погиб пешеход

9 ноября в пгт. Александровка Вознесенского района, водитель «Nissan», не справившись с управлением, совершил наезд на пешехода, в результате которого тот умер.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

«9 ноября около 18:00 в пгт. Александровка Вознесенского района, напротив дома №84 по ул. Подзигуна, водитель, управляя автомобилем «Nissan», по предварительным данным, не справившись с управлением, совершил наезд на пешехода», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что пострадавшим оказался 59-летний мужчина, которого с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение, однако впоследствии мужчина скончался.

По данному факту следственными начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

На данный момент устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение соответствующих экспертиз.

Напомним, ранее сообщалось, что 4 ноября, в селе Белая Криница Ровенской области водитель «BMW Х5» сбил насмерть двух женщин и скрылся с места происшествия.