В Николаевской области пиротехники уничтожили 65 взрывоопасных предметов

В пятницу, 10 ноября, в Николаевской области группой пиротехнических работ уничтожено 65 единиц взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

«9 ноября в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по адресу: улица Сосновая село Андреевка Николаевского района, во время проведения земляных работ мужчина 1970 года рождения обнаружил артиллерийский снаряд калибром 76 мм», - говорится в сообщении.

На место вызова выехала группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. В течение двух дней сотрудники провели дополнительное обследование территории и выявили еще 63 единицы авиабомбы (АО-10).

10 ноября путем контролируемого подрыва пиротехники уничтожено 63 авиабомбы и еще раньше 2 артиллерийских снаряда.

Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре 2017 года, в Николаевской области, на территории Новобугского района спасатели обнаружили и обезвредили 38 снарядов и взрывателей.