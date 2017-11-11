В Киеве подросток упал при попытке перелезть забор – парень погиб от удара головой

В пятницу, 10 ноября, 15-летний парень перелезал через металлический забор и упал на землю. В результате юноша получил травму головы: медики констатировали его смерть.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В сообщении говорится, что происшествие произошло 10 ноября, в 23:14, в Соломенское управление полиции поступило сообщение от медиков, которые на улице Метростроевской обнаружили тело парня, который находился без признаков жизни.

На указанное место происшествия прибыли наряды патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции, где правоохранители смогли пообщаться с приятелями потерпевшего.

«Они рассказали, что все вместе гуляли на улице, а потом их товарищ перепрыгнул через металлическое ограждение одного из заведений. Друзья увидели его уже на земле, где он лежал без сознания», - говорится в сообщении.

Также, в ходе выяснения обстоятельств выяснилось, что скорую помощь вызвали сами приятели пострадавшего. Врачи в свою очередь провели комплекс реанимационных действий, однако вскоре врачи констатировали смерть юноши.

Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. В рамках расследования этого дела полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и берут объяснения у свидетелей.