На Харьковщине мужчина во время охоты застрелил знакомого, перепутав его с зайцем

В субботу, 11 ноября, в Змиевский отдел полиции Харьковской области пришло сообщение о том, что мужчина застрелил своего знакомого во время охоты.

Об этом сообщает Полиция Харьковщины на странице в Фейсбуке.

Так, возле села Боровая 55-летний местный житель совершил выстрел из охотничьего ружья «ТОЗ-34» в сторону кустов, где якобы заметил зайца. Как оказалось, охотник с расстояния 40 метров попал в голову и в спину 54-летнему знакомому, который от полученных травм скончался.

«По факту произошедшего открыто уголовное производство по ч.1 ст.119 УК Украины («Убийство по неосторожности»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Следственные действия продолжаются», – говорится в сообщении.

Напоминаем, что на Николаевщине пьяный охотник случайно выстрелил в 9-летнюю девочку из ружья – ребенок в коме.