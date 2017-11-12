Около Киева «Daewoo» въехал в людей, которые толкали «Audi» на заправку

На Брест-Литовском шоссе на выезде из Киева автомобиль «Daewoo» въехал в людей, которые толкали на заправку «Audi».

Как пишет сообщество Киев Оперативный, водитель и пассажиры «Audi» начали толкать авто в сторону ближайшей автозаправочной станции, так как в машине закончился бензин. Позже свою помощь предложил и водитель ВАЗ.

В этот момент в них на полной скорости влетел «Daewoo» и прижал людей к задней части неисправного авто.

В результате ДТП были госпитализированы четыре человека.

Водитель «Daewoo» прошел тест на алкоголь сразу после столкновения. Тест определил, что водитель был трезв.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве «маршрутка» въехала в автомобиль на обочине