В Николаеве разыскивают угнанный со двора частного дома «BMW X5»

В Николаеве разыскивают угнанный автомобиль «BMW X5».

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Анна Гончарук.

По словам девушки со двора частного дома по улице Бондаренко угнали автомобиль ее матери, однако точной даты угона они не знают, так как та была в другом городе.

«Приметы: BMW X5, 2005 года выпуска НОМЕРА ВЕ7209ВТ синего цвета, полностью в тюнинге HAMANN, спереди значок не BMW, а Hamann (такая в Николаеве только одна) Отличается тем, что машина на газу (установка в багажнике) Кто увидит, заметит, прошу, любая информация очень важна», - говорится в сообщении.

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