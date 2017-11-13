В Виннице парень женился на 80-летней бабушке, чтобы не идти в армию

В Виннице 22-летний парень женился на 80-летней женщине-инвалиде I группы.

Как пишет Вiнниця.info, сразу после свадьбы молодой человек принес в военкомат справку, что его супруга является инвалидом и нуждается в уходе.

Его призвали на срочную службу в ВСУ и 25-го октября он должен был явиться в военкомат. Но уже 31 октября он расписался с пенсионеркой. Сразу после свадьбы парень с отцом пришли в городской комиссариат с намерением засвидетельствовать, что служить пока молодожену нельзя.

«Статьей 32 Семейного кодекса предусмотрено, что в случае угрозы жизни или… ну… беременность здесь не предусмотрена, конечно не может быть, руководитель имеет право сокращать сроки на основании предъявленных документов, — сказал исполняющая обязанности Винницкого городского ЗАГС Богдана Липа-Паскопос.

В комиссариате считают, что брак фиктивный и будут обращаться в суд.

«Сам отец привел призывника в военкомат и сам отец за сына говорит фразу он в армию не пойдет, потому что он женат, у него жена инвалид первой группы. Это меня больше всего поразило», — сказал военный комиссар Винницкого ОГВК Минобороны Александр Данилюк.

По словам отца жениха, своей невестке он очень рад. Но рассказывать о свадьбе отказывается. «Я не буду ничего комментировать. Где молодые живут? В Нью-Йорке … », — ответил отец.

Напомним, в 2015 году полиция выявила группу лиц, которые легализировали пребывание граждан Узбекистана на территории Николаевской области с целью их дальнейшей переправки в страны Западной и Восточной Европы. При этом для легализации иностранцев заключались фиктивные браки.