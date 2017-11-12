В Киеве спецназ полиции задержал мужчин со взрывчаткой – по версии следствия, они могли готовить теракт в столице

В воскресение вечером, 12 ноября, в Киеве, бойцы полка №1 Главного управления Нацполиции в городе Киеве задержали двоих мужчин с 6 кг пластида и детонаторами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Антон Геращенко.

Задержание произошло в 17:00 на парковке ТЦ «Аркадия» в Дарницком районе Киева.

«Сотрудники полиции из полка №1 ГУНП Киева обратили внимание на подозрительных лиц, сидящих в авто «Volkswagen Passat» с номерами Закарпатской области и решили его проверить. В багажнике авто оказался спортивной рюкзак, в котором находилось около 6 кг взрывчатки типа пластид и 15 детонаторов, подготовленных к немедленному «использованию», – пишет Геращенко.

Оба гражданина задержаны в порядке статьи 208 УПК.

«У задержанных при себе ни оказалось при ни документов, ни средств связи. Они пока не дают признательных показаний, и не называют свои паспортные данные, но следователи с продолжают с ними работу. В том числе по проверке происхождения автомобиля и его номерных знаков», – пишет нардеп.

Также он отмечает, что по версии следствия, эта группа готовилась совершить террористический акт в столице Украины.

В то же время, как сообщает МВД Украины на своей странице в Facebook, на месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа районного управления полиции.