На Херсонщине школьница избивала другую девочку на глазах у своих сверстников

В сети появилось видео, на котором одна девушка-подросток жестоко избивает другую девушку в широком кругу толпы подростков, которые поощряют девушек до драки и снимают это на телефоны.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал общественный активист Дмитрий Шакин.

Как отмечает Шакин, по его источниками это событие произошло в Каховке Херсонской области. А действующие лица на видео - ученики местных школ №1-3.

«Наслаждение от насилия среди подростков-школьников - это уже похоже на диагноз обществу и воспитательной составляющей современной системы образования в Украине... Ситуация повторяется и это доказательство того, что «болезнь» прогрессирует», - добавляет Дмитрий комментарии к видео.

Напомним, как сообщалось ранее, в Чернигове девочки-подростки жестоко избили школьницу. Пока девочку били, другие школьники смотрели и не вмешивались, некоторые даже аплодировали, а также снимали происходящее.