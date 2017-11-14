В Николаеве водитель «Toyota» не справился с управлением – автомобиль вылетел на аллею

В понедельник поздно вечером, 13 ноября, на проспекте Центральном в Николаеве произошло ДТП с участием «Toyota».

Об этом сообщает 0512.

По информации издания, водитель автомобиля «Toyota» двигался со стороны Херсонского кольца. Не доезжая до улицы 9-я Слободская, он не справился с управлением и вылетел прямо на центральную аллею.

«К счастью, в этот момент на данном участке не было прохожих, а основной удар неуправляемой машины приняло на себя ограждение», - говорится в сообщении.

Водитель в результате ДТП также не пострадал. Его автомобиль получил сильные механические повреждения.

Напомним, в ноябре прошлого года в Николаеве «маршрутка» вылетела на тротуар и врезалась в киоск.