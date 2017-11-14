В Николаеве спасатели потушили пожар в гараже – автомобиль спасти не удалось

В Николаеве во вторник, 14 ноября, в частном секторе по улице 6-я Слободская спасатели ликвидировали пожар в гараже, с находящимся в нем авто.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, 14 ноября в Службу спасения 101 пришла информация о пожаре на территории частного домовладения по ул. 6-я Слободская. На место прибыли дежурные отделения 3 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщается, что горел гараж, в котором находился припаркованный автомобиль «Ford Mondeo» и была угроза распространения огня на расположенную рядом летнюю кухню.

«Спасатели локализовали пожар в 01:01, в 02:09 - ликвидировали на площади 30 кв. м. Работало семь человек личного состава и две единицы техники. Дополнительно на место прибыли аварийные бригады ПАО «Николаевоблэнерго», «Николаевгаз» и сотрудники полиции», – говорится в сообщении.

По имеющейся у «Преступности.НЕТ» информации, причиной пожара стало короткое замыкание.

Напоминаем, что в Николаеве спасатели тушили мощный пожар в гараже и доме.