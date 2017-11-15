В Николаеве 16-летний парень покончил с жизнью, выбросившись с 14-го этажа

В среду, 15 ноября, в Николаеве в доме №56 по улице Индустриальной 16-летний подросток совершил самоубийство, выпрыгнув с окна с 14 этажа.

На месте происшествия побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области сообщили, что кроме подростка в квартире никого не было. Полицейские обнаружили там открытый балкон и табуретку. В квартире никаких предсмертных записок не было найдено, изъят системный блок компьютера.

По словам судмедэксперта, который осмотрел тело погибшего, никаких других повреждений кроме как от падения не обнаружено. Полиция открыла уголовное производство по части 1 статье 115 Уголовного кодекса («Умышленное убийство»), как того требует процедура.

Напомним, ранее в Николаеве мужчина покончил с собой, выбросившись из окна седьмого этажа.