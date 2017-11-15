На Закарпатье в ресторане двое депутатов устроили массовую драку, угрожая дуг другу оружием

На Закарпате в ресторане «Золотое руно» села Плоское словесная перепалка с оскорблениями между местными депутатами переросла в драку.

Об этом сообщает «mukachevo.net».

Как рассказывают местные жители, в ресторане праздновали детский день рождения, который «посетили» двое местных депутата от партии «Видродження» – Сергей Калабишка (райсовет) и Иван Шар (сельсовет).

Конфликт завязался на почве личной неприязни депутатов, именно «видродженцы» первыми полезли в драку и угрожали винтовкой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевском облсовете подрались депутаты Федор Барна и Владимир Фроленко. В драке между депутатами Фроленко и Барной участвовал и мастер спорта по боксу Олег Буц, который является личным охранником Владимира Фроленко. Во время драки Буц несколько раз ощутимо и исподтишка пробил Барне по корпусу, когда тот сцепился с Фроленко. В итоге бывший боксер и пошел под суд по обвинению в хулиганстве по отношению к Барне.