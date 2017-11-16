«Николаевводоканал» ликвидирует прорыв в центре города

В четверг, 16 ноября, произошла масштабная авария на водопроводе диаметром 0,5м на пересечении проспекта Центрального и улицы Садовой.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Николаевводоканал».

Так, аварийные службы ГКП «Николаевводоканал» оперативно отреагировали, уже согласовали расположение дорожных знаков для регулировки дорожного движения. Сотрудники службы приложили возможные усилия для ликвидации аварии.

В связи с прорывом водопровода, водоснабжение приостановлено на Проспекте Героев Украины и по улице Колодезной от улицы 3-я Слободская до улицы 6-я Слободская.

Напоминаем, что «Николаевводоканал» ликвидировал прорыв в труднодоступном для спецтехники месте.