В Беларуси по подозрению в «шпионаже» задержали журналиста «Украинского радио»

Правоохранители Беларуси задержали корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

Об этом в Facebook сообщил председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания.

«Задержан собкор UA: Украинское Радио в Беларуси, гражданин Украины Павел Шаройко», - написал Аласания.

Он добавил, что от официальных ответов на их запрос Посольство Беларуси пока уклоняется.

«По нашей собственной неофициальной информации в Беларуси, ему предъявлено стандартное для иностранных корреспондентов обвинения в «шпионаже», - подытожил Аласания.

По словам жены журналиста Елены, Павла арестовали дома. Перед этим у них был обыск, передает «Украинская правда».

- Никакой информации, ничего не говорят, только подозрение в шпионаже. Адвокат говорит, что дала подписку о неразглашении. Пришли и арестовали. Он пришел домой, я пришла домой, у нас был обыск. Открыла хозяйка. Я в этот момент была на работе. Квартира была пустая, - сообщила Елена.

Она добавила, что арест произошел 25 октября в Минске. По словам директора Департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича, МИД даст комментарии после 14:00.

Напомним, в аннексированном Крыму ФСБ задержала российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины.