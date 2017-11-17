В Одессе «активисты» сорвали спектакль российского артиста Константина Райкина

В Одессе несколько человек сорвали моноспектакль российского артиста Константина Райкина, который должен был состояться в Украинском театре.

Об этом сообщает «Думская».

«Перфоманс был сорван. Зрители бушуют, требуя возвращения на сцену любимца, который в свое время поддержал аннексию Крыма. Трансляцию на своей странице в Фейсбуке ведет Сергей Стерненко, которому буквально приходится отбиваться от нападок», - сообщает издание.

Отметим, что Стерненко ранее возглавлял одесский «Правый сектор».

В это время спикер одесской полиции Руслан Форостяк фактически констатировал бездействие правоохранителей в урегулировании ситуации.

«Прямо сейчас – активисты до 20 человек во главе с Сергеем Стерненко сорвали, или срывают, концерт Райкина в Украинском театре. Граждане звонят 102, в зале разведка, все известно, но по вашему мнению, что должны делать правоохранительные органы?» - спрашивает он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве несмотря на провокации и «заминирование» прошел концерт Сергея Бабкина.