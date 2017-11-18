В Черновцах патрульный в последний момент спас самоубийцу, прыгнувшего с моста

В Черновцах патрульные спасли 26-летнего мужчину, который пытался покончить с собой и прыгнул с моста.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

Инспекторы получили вызов о попытке самоубийства. Приехав на место, они увидели молодого человека, который разговаривал по телефону и стоял на самом краю моста. Мужчина постоянно угрожал, что прыгнет.

«Ситуация ежесекундно могла достичь точки кипения. Патрульные в течение длительного времени пытались убедить его уйти с моста в безопасное место. Когда они увидели, что это не действует, изменили тактику: патрульная полицейская Ольга Карп продолжила отвлекать его разговором, а ее напарник Богдан Бабюк спустился на мост. Тогда мужчина прыгнул, но патрульный в последний момент ловко схватил его за руку. Полицейский около минуты держал за руку мужчину и изо всех сил старался его удержать. Это было непросто, ведь тот вырывался и раскачивался. Спасатели и еще один патрульный полицейский Олег Залевский приковали руку мужчины к руке полицейского наручниками, а затем помогли им обоим подняться. Спасенному вызвали бригаду скорой психиатрической помощи, и теперь молодой человек в безопасности», - сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Очакове пожарным пришлось вырезать дыру в дверях гаража, чтобы спасти самоубийцу.