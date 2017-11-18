В Житомирской области мать на два дня оставила в холодном доме трех своих маленьких детей

В городе Бердичеве в Житомирской области мать на два дня оставила своих трех детей одних в холодном доме. Из еды у детей была лишь миска с кашей и луком.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

Старшему из детей восемь лет, а младшей девочке всего три года. Детей нашли, когда в школе заметили длительное отсутствие мальчика и соцслужбы с полицией решили проверить его семью.

- Старший мальчик через окно сообщил нам, что мама закрыла их 2 дня назад и ушла, оставив гречневую кашу и порезанную луковицу, - рассказывает инспектор Олеся Чубоха. - И добавил, что они сильно замерзли и хотят есть, а младшая сестренка постоянно плачет.

Полицейским удалось найти 27-летнюю горе-мать и заставить ее вернуться домой. В доме царила полная антисанитария и страшный холод, ведь дом отключен от отопления. Чтобы согреть младшую сестренку старшие мальчики, сами едва одетые, даже подкладывали ей в постель котят. При таких обстоятельствах детей возрастом 3, 6 и 8 лет отправили в местную больницу. Медики диагностировали у них переохлаждение и простудные заболевания.

- Дети были грязные, с неприятным запахом, замерзшие и очень голодные, - рассказывает врач инфекционного отделения Надежда Шишминцева. - В первую очередь, мы их отмыли и накормили, а наша медсестра принесла из дома чистую детскую одежду.

Сейчас дети находятся на лечении, мать наведывается к ним вечером и остается на ночь.

- Женщина воспитывает детей сама, поэтому находится на учете в Бердичевском центре социальных служб для семьи, детей и молодежи как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах, - комментирует начальник Бердичевского отдела полиции Ольга Зинченко. - Однако раньше она в поле зрения полиции не попадала, к административной или уголовной ответственности не привлекалась, спиртным не злоупотребляет. Сообщений об потере детей – тоже не было. Однако теперь ситуация в этой семье будет находиться под особым нашим контролем.

Полиция ставит вопрос о лишении матери родительских прав. Также женщине может грозить ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе задержали женщину, которая украла ребенка с детской площадки.