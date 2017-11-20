В воинской части на Донетчине погибли трое военнослужащих

В воскресенье, 19 ноября, в одной из воинских частей, которая выполняет боевые задачи на Донецком направлении, произошло чрезвычайное происшествие.

Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Facebook.

«Погибли трое военнослужащих. По предварительной информации, это произошло в результате неосторожного обращения с печным оборудованием. Причины и подробности происшествия выясняются», - говорится в сообщении.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство. На месте работает оперативная группа военной службы правопорядка и представители военной прокуратуры

Командование сил АТО выражает соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, на Кировоградщине десантник застрелил двух своих сослуживцев.