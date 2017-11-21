На Николаевщине столкнулись легковушка и эвакуатор – один мужчина госпитализирован

На Николаевщине во вторник, 21 ноября, на 102 километре трассы Р-06 «Ульяновка-Николаев» (в сторону Южноукраинска) случилось дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, в 05:55 в Службу спасения пришло сообщение о том, что на трассе Р-06 «Ульяновка-Николаев» произошло ДТП. На место прибыли отделения 6, 28 Государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщается, что в результате столкновения автомобилей «Opel Omega» и «MAN» последний съехал в кювет и столкнулся с деревом. 38-летнего водителя эвакуатора заблокировало поврежденными конструктивными элементами транспортного средства.

«С помощью спецоборудования спасатели деблокировали мужчину. Каретой скорой медицинской помощи пострадавший доставлен в Южноукраинскую городскую больницу. Водитель легковика не пострадал. На месте происшествия работало шесть человек личного состава и две единицы техники», – говорится в сообщении.

Напоминаем, что на Николаевщине «Daewoo Matiz» слетел с дороги и перевернулся – двое людей погибло.