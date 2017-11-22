На Днепропетровщине в ДТП погибли четверо детей

В Днепропетровской области около 22:15 на трассе Днепр – Кривой Рог – Николаев произошла авария, в результате которой погибли четверо детей, 17-летнего парня госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской обл. Анна Старчевская в комментарии телеканалу «112 Украина».

Водитель автомобиля Nissan Almera не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, после чего случилось столкновение автомобиля с деревом.

- В результате ДТП погибли пассажиры данной машины и сам водитель, это две девочки 2001 года рождения, еще парень, его возраст примерно 18-20 лет, сейчас его личность устанавливаем, и сам водитель 1997 года рождения. Еще один пассажир доставлен в детскую больницу, - заявила Старчевская.

Полиция открыла уголовное производство по признакам части 3 статьи 286 УК, продолжается досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.

- Чтобы установить, что именно вызвало указанное ДТП, назначены экспертизы: трасологическая, экспертиза технического состояния транспортного средства. Уголовное производство можно будет закрыть в связи со смертью водителя, - заявила Старчевская.

Напомним, 18 октября в Харькове автомобиль «Lexus» «вылетел» на тротуар, и перевернулся. В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть получили ранения различной степени тяжести.