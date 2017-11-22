В Николаеве на месяц отстранили от работы «маршрутчика», из-за гонок которого пострадала пассажирка, - СМИ

В Николаеве на месяц отстранили от работы водителя маршрутного такси №75, который устроил гонку с другим «маршрутчиком». Из-за опасного маневра «маршрутки» №75 получила травму ее пассажирка.

Об этом сообщает сайт «Корабелов.Инфо», ссылаясь на пострадавшую пассажирку Майю Александровну.

По ее словам, травму она получила во время поездки в маршрутном такси с номером ВЕ5657АА. Происшествие случилось еще 11 ноября.

«Из-за того, что торопилась по делам, зашла в «маршрутку» и поехала стоя. Проезжая 9-ю Слободскую, наша «маршрутка» сравнялась с маршрутным такси №31. И тут водителям, видимо, захотелось экстрима. Разогнавшись на приличную скорость, они начали гнать как безголовые, забыв о том, что в салоне люди. Доезжая до 6-й Слободской, 31-я «маршрутка» проскочила, а наш водитель не успел из-за того, что уже был красный свет, пришлось резко затормозить. Люди в салоне попадали, как кегли в боулинге. Из-за того, что я стояла крайняя, то упала и ударилась об металлический поручень, что стоит сзади водительского кресла. Мое счастье, что ударилась спиной и рукой, а не головой. Но водителя и это не остановило, и даже не прозвучало элементарное «извините». И они начали гнать дальше по проспекту, подрезая и обгоняя друг друга», - рассказывает жительница Николаева.

Далее, по словам пассажирки, она связалась по этой ситуации с перевозчиком, а потом и с мэрией. В результате водителя «маршрутки» №75 отстранили от работы.

«В горисполкоме нашли этого водителя, 21 ноября сразу его и вызвали. Был составлен протокол о нарушении, водитель оплатил штраф и на месяц снят с маршрута. Водитель все отрицал, и говорил, что ничего такого не помнит. Но на этого водителя уже была еще чья-то жалоба за 11 число», - отметила жительница Николаева.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция разыскивала николаевского «маршрутчика», которого обвинили в избиении.