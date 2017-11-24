В Одессе ЖЕК выселил дворника-нелегала из подвала, а ночью он замерз насмерть

В Одессе мужчина без определенного места жительства и документов подрабатывал дворником в местном ЖЕКе в обмен на возможность жить в подвале. Однако, когда он получил серьезную травму ноги, дворника-нелегала выгнали из помещения.

Об этом пишет «Думская».

Мужчина, которому местные жители дают на вид лет 35, подметал двор на Прохоровской, 26. За это ЖКС «Хмельницкий» выделил ему помещение.

«Саша был спокойным и смирным человеком, исправно убирал во дворе, ну, как и многие, мог выпить, но алкоголиком не был. Когда он повредил ноги и не смог убирать, из жэка на него начали давить: мол, выметайся из помещения», – рассказывал жилец дома Олег.

После того, как мужчину выселили из помещения, дверь подвала заварили. Дворнику-нелегалу было некуда идти и он остался ночевать у двери. Жители дома рассказывают, что до утра он не дожил — умер от переохлаждения.

Коммунальщики на это лишь посетовали, что не имели права селить в помещении нелегального сотрудника.