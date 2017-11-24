В николаевском аэропорту спасатели тренировались тушить условный пожар

В Николаеве 24 ноября состоялись тренировки на КП «Николаевский международный аэропорт» по тушению условного возгорания.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В учениях задействовали водителей Николаевского городского гарнизона оперативно-спасательной службы, допущенных к работе на аэродромном пожарном автомобиле АА-60.

«Спасатели отрабатывали навыки наложения пенной подушки на взлетно-посадочную полосу, подачи пены и воды из лафетного ствола из аэродромного автомобиля в случае аварийной посадки самолета», - пояснили в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели провели учения и тушили условный пожар самолета на территории николаевского аэропорта.

Справка:

Автомобиль аэродромный предназначен для доставки к месту пожара оперативного расчета, пожарно-технического вооружения и запаса огнетушащих веществ; доставки на пожар воздушно-механической пены с использованием пенообразователя. Оснащен специальным устройством, на котором смонтированы 8 пеногенераторов. Емкость для воды вмещает 12 тонн и 900 литров пенообразователя.