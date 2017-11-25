В Японию сбежали восемь северокорейцев – они переплыли море на деревянной лодке

Полиция в северо-восточной префектуре Японии Акита утверждает, что обнаружила восемь человек из Северной Кореи.

Об этом сообщает «Лига.net».

Мужчины прибыли на деревянной лодке длиной около 20 метров. Они не разговаривают на японском, им предоставили переводчика с корейского языка. Все чувствуют себя нормально. Более подробной информации о происшествии пока нет. Северную Корею и Японию разделяет Японское море, которое, судя по всему, пришлось преодолеть северокорейцам.

Напомним, ранее сообщалось, что военнослужащий КНДР, чтобы сбежать в Южную Корею, переплыл реку.