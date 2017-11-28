В Николаеве сильный ветер повалил деревья

В Николаеве утром, 28 ноября, от сильного ветра упало несколько деревьев.
Об этом николаевцы пишут в соцсетях.
«Дождались! Сегодня утром упала тополя людям на окна! Слава Богу, никто не пострадал.
По поводу этого дерева мы (жители дома) неоднократно обращались в Департамент ЖКХ... и вот видите результат работы! Уважаемый господин Андрей Николаевич Палько, сколько должно упасть деревьев, чтобы Вы обратили внимание на проблему или должен кто-то пострадать? Сухих деревьев у нас по городу сотня!
Обращаюсь к Вам от всех жителей города, предпринимайте действия, пока никто не пострадал! Делайте то, что действительно надо делать», – написала в Facebook Лина Бойкив, отметив в комментариях, что дерево упало во дворе дома № 58 по улице Шоссейной.
Кроме того, еще одно дерево упало на улице Бутомы в районе пересечения с улицей Крылова, пишет Виктория Веселовсая. В результате происшествия упавший тополь перекрыл проезд по улице. На фото видно, что на месте уже находятся сотрудники оперативных служб.
Напомним, 31 октября на Николевщине из-за шквального ветра падали деревья.