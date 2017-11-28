В Николаеве сильный ветер повалил деревья

В Николаеве утром, 28 ноября, от сильного ветра упало несколько деревьев.

Об этом николаевцы пишут в соцсетях.

«Дождались! Сегодня утром упала тополя людям на окна! Слава Богу, никто не пострадал.

По поводу этого дерева мы (жители дома) неоднократно обращались в Департамент ЖКХ... и вот видите результат работы! Уважаемый господин Андрей Николаевич Палько, сколько должно упасть деревьев, чтобы Вы обратили внимание на проблему или должен кто-то пострадать? Сухих деревьев у нас по городу сотня!

Обращаюсь к Вам от всех жителей города, предпринимайте действия, пока никто не пострадал! Делайте то, что действительно надо делать», – написала в Facebook Лина Бойкив, отметив в комментариях, что дерево упало во дворе дома № 58 по улице Шоссейной.