В Николаеве сильный ветер повалил деревья

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В Николаеве утром, 28 ноября, от сильного ветра упало несколько деревьев.

Об этом николаевцы пишут в соцсетях.

«Дождались! Сегодня утром упала тополя людям на окна! Слава Богу, никто не пострадал.

По поводу этого дерева мы (жители дома) неоднократно обращались в Департамент ЖКХ... и вот видите результат работы! Уважаемый господин Андрей Николаевич Палько, сколько должно упасть деревьев, чтобы Вы обратили внимание на проблему или должен кто-то пострадать? Сухих деревьев у нас по городу сотня!

Обращаюсь к Вам от всех жителей города, предпринимайте действия, пока никто не пострадал! Делайте то, что действительно надо делать», – написала в Facebook Лина Бойкив, отметив в комментариях, что дерево упало во дворе дома № 58 по улице Шоссейной.

Кроме того, еще одно дерево упало на улице Бутомы в районе пересечения с улицей Крылова, пишет Виктория Веселовсая. В результате происшествия упавший тополь перекрыл проезд по улице. На фото видно, что на месте уже находятся сотрудники оперативных служб.

Напомним, 31 октября на Николевщине из-за шквального ветра падали деревья.

Тарас Леонтян

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