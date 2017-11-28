В Чернобыльской зоне отчуждения погиб белорус-экстремал, который сорвался с радиолокационной башни

В Чернобыльской зоне отчуждения погиб гражданин Белоруси. Мужчина пытался подняться на радиолокационную башню вблизи закрытого военного объекта «Чернобыль-2», но сорвался из 15-метровой высоты.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Так, в дежурную часть полиции Чернобыльской зоны позвонил мужчина, который сообщил о трагедии, которая случилась с его другом-экстремалом. Полицейские сразу вызывали скорую и выехали на место для выяснения обстоятельств.

Сообщается, что двое белорусов и россиянка незаконно проникли на территорию отселенного закрытого военного объекта «Чернобыль-2». 33-летний сталкер попытался забраться на радиолокационную башню, которая находится в нескольких километрах от станции. Однако не рассчитал свои силы и сорвался из 15-метровой высоты. По прибытию медики констатировали смерть мужчины.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины («Умышленное убийство») с отметкой о несчастном случае. Относительно товарищей погибшего правоохранители составили протокол об административном правонарушении, им грозит штраф и сокращение срока пребывания на территории Украины.

Напоминаем, что в Одессе погиб руфер, сорвавшийся с седьмого этажа жилого дома.