В Николаеве «Mitsubishi» с пьяным водителем снес столб и перевернулся на клумбу

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В Николаеве пьяный водитель на «Mitsubishi» врезался в столб и перевернулся на клумбу.

Об этом сообщает издание "Новости Н".

Как сообщает издание, дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 30 ноября на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Гагарина в Николаеве. 

По информации издания «Mitsubishi» на высокой скорости ехал по проспекту, со стороны Широкой балки в сторону Корабельного района. Перед "жуковским кольцом" водитель не справился с управлением и автомобиль поехал прямо, выехал на клумбу, снес железобетонный столб и перевернулся.

Водитель «Mitsubishi» с многочисленными травмами был доставлен в больницу скорой помощи.

"При проверке на алкотестере Драгер было зафиксировано 1,45 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе", - пишет издание.

 

 

Преступности.НЕТ

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