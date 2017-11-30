В Николаеве «Mitsubishi» с пьяным водителем снес столб и перевернулся на клумбу

В Николаеве пьяный водитель на «Mitsubishi» врезался в столб и перевернулся на клумбу.

Об этом сообщает издание "Новости Н".

Как сообщает издание, дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 30 ноября на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Гагарина в Николаеве.

По информации издания «Mitsubishi» на высокой скорости ехал по проспекту, со стороны Широкой балки в сторону Корабельного района. Перед "жуковским кольцом" водитель не справился с управлением и автомобиль поехал прямо, выехал на клумбу, снес железобетонный столб и перевернулся.

Водитель «Mitsubishi» с многочисленными травмами был доставлен в больницу скорой помощи.