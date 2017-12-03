В Матвеевском лесу браконьеры начинают пилить сосны для продажи, – активист

В Матвеевском лесу обнаружили молодую спиленную сосну, которую, судя по всему, подготовили для продажи.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал житель Матвеевки, активист Сергей Савченко, известный под ником «Матвеевский Лес».

Он опубликовал на своей странице в Facebook фотографии срубленной сосны, подписав их: «Предновогодний профит, уже начался».

В комментарии «ПН» Савченко уточнил, что дерево во время прогулки обнаружила местная жительница. По его мнению, сосну спилили для продажи.

– Резать начинают в начале декабря и по подвалам складируют, потом перекупы забирают. Со стороны Баловного есть посадка с молодняком, там это массовое явление, – отметил Савченко

По его словам, это наносит значимый урон насаждениям, так как сосна очень плохо приживается.

– Есть участки, где мы с лесхозом по три года подряд подсаживаем сосны, и не больше 5% прижилось, – резюмировал Савченко.

Также активист отметил, что решить проблему может обрызгивание сосен слабым раствором извести, тогда у браконьеров не будет смысла рубить деревья из-за их нетоварного вида. Однако ни у лесхоза, ни у неравнодушных жителей нет столько средств.

Как известно, ситуация с рубкой сосен для продажи повторяется в Матвеевском лесу из года в год.

Так, в декабре 2016 активисты задержали экс-милиционера Сергея Колота, который незаконно спилил в лесу сосны и во время попытки сбежать сбил на машине человека. А в декабре 2015 года неизвестные изуродовали 30 елок и сосен в Матвеевском лесу.