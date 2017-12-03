В Киеве разыскивают автомобиль, который сбил старшего сына Василия Вирастюка и скрылся

В субботу, 2 декабря, в Киеве на бульваре Леси Украинки автомобиль? предположительно «Toyota Corolla» сбил сына украинского спортсмена Василия Вирастюка Адама, после чего скрылся.

Об этом на своей странице в Facebook написал сам Вирастюк.

Происшествие произошло около 16:00.

«Адам двигался с улицы Ивана Кудри, переходил светофор на бульваре Леси Украинки, в свой зеленый знак (для пешехода)... В тот момент автомобиль серого цвета, предварительно «Toyota Corolla», не пропустив Адама, движется дальше, сбивает его, останавливается на 2-3 секунды и убегает», – пишет Вирастюк.

«Большая просьба: если случайно кто-то был на Леси Украини пешеходом и видел это ЧП, или ехал в автомобиле и зафиксировал побег этого ********, предоставьте информацию мне, чтобы я мог подержаться за горло этого *******!» – добавил он.

По словам Вирастюка, с Адамом сейчас уже все хорошо.

«У него была частичная амнезия, вечером мы были на осмотре у нейрохирурга, где провели обследование, сделали МРТ», – добавил спортсмен.

Справка

Василий Вирастюк – украинский спортсмен, заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула «Самый сильный человек мира», неоднократный чемпион мира в силовом многоборье, а также актёр.