На Луганщине обвалилась шахта: два горняка попали под завал

На оккупированной Россией территории Луганской области на шахте «Черкасская» в населенном пункте Зимогорье 2 горняка попали под завал.

Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на сепаратистское издание «Луганский информационный центр».

Сообщается, что на шахте «Черкасская» в городе Зимогорье на глубине 680 метров при демонтаже крепей произошел обвал породы. В результате происшествия 49-летний горный мастер с ушибом грудного отдела позвоночника в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в Луганскую республиканскую клиническую больницу, два горнорабочих оказались под завалами.

«Появилась надежда на спасение одного из шахтеров. Один из двух горнорабочих, оказавшихся под завалом, жив - он подал голос. Спасательная операция продолжается. Судьба ещё одного шахтера пока остается неизвестной», - рассказали в «ведомстве».

Напоминаем, что во Львовской области произошел обвал в шахте, в результате чего пострадало два человека.