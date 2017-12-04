В Первомайске радикалы грозятся перекрыть трассу, если до вечера не залатают яму на дороге

В Первомайске Николаевской области представители парторганизации «Правый сектор» грозятся перекрыть дорогу, если к вечеру 4-го декабря не залатают яму на въезде в город со стороны микрорайона Богополь.

Об этом сообщается на сайте первомайского «Правого сектора».

«На въезде в Первомайск со стороны Богополя, выше городской свалки, на трассе возникла огромная яма, из-за которой десятки машин, попадая в нее, рвут колеса. Яму совершенно не видно в дождливую погоду, поэтому на трассе уже несколько дней подряд выстраиваются от четырех до десяти поврежденных автомобилей. Кроме поврежденной резины (стоимость одного колеса составляет минимум 100 долларов) у авто гнутся диски и повреждаются различные детали ходовой части. А одна машина едва не столкнулась с автозаправкой, что рядом. Каждый раз на той части трассы создаются аварийно-опасные ситуации», - говорится в сообщении.

Указывается, что вместо того, чтобы отремонтировать дорогу, «работники автодора приехали, засыпали яму землей и рядом установили знак «ЯМА».

«Но, конечно, земля из-за дождя превратилась в болото, и проезжающие легковушки и фуры просто выжали ее оттуда. Многочисленные обращения в полицию и в автодор не помогли. Предупреждаем, если до сегодняшнего вечера (04.12.2017) не будет отремонтирована ​​дорога, общественные организации Первомайска перекроют движение на трассе», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, как на Первомайщине перекрывали дорогу к заводу «Кернел» из-за невыполненных договоренностей по ремонту дороги.