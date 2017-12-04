В Николаеве перевернулся седельный тягач «DAF» с кукурузой

В Николаеве на объездной дороге в Корабельном районе, в районе поворота на улицу Остапа Вишни, перевернулся седельный тягач «DAF» с полуприцепом.

Об этом сообщает издание «Новости-Н».

Как сообщает издание, авария произошла вечером в воскресенье, 3 декабря. Автомобиль, груженный кукурузой, двигался по улице Степовой, со стороны улицы Есенина, в направлении проспекта Богоявленского. При повороте на улмцу Остапа Вишни водитель не справился с управлением, из-за чего тягач перевернулся на левую сторону, и все содержимое из прицепа высыпалось на проезжую часть.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. Кукурузу перегрузили в другую машину. На место приехал кран, который поможет поставить седельный тягач на колеса.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве от грузовика отвалился прицеп с зерном