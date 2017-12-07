В Калифорнии из-за высокого уровня опасности лесных пожаров введен режим ЧП

В Лос-Анджелесе и округе Вентура введен режим ЧП из-за самого высокого из когда-либо зафиксированных в регионе уровня опасности природных пожаров.

Об этом сообщает Сегодня.

Так, основной очаг возгорания находится в округе Вентура. Также пожары возникают в округах Сан-Бернардино и Санта-Кларита. Более 260 тысяч человек в регионе остались без света.

В штате Калифорния эвакуировали более 200 тысяч человек, в том числе и жителей престижного района Лос-Анджелеса Бель-Эйр.

Отмечается, что тушению пожаров препятствует сильный ветер, который судя по прогнозам синоптиков пока не утихнет.

Напомним, что ранее на севере Калифорнии в результате лесных пожаров погибли 11 человек, более 100 - пропали без вести, а сам пожар уничтожил около 1500 объектов.