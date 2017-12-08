На Львовщине прогремел взрыв на вагоноремонтном заводе - есть погибший

В четверг, 7 декабря, в городе Стрый Львовской области произошел взрыв на государственном предприятии «Стрыйский вагоноремонтный завод».

Об этом сообщает пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Так, взрыв прогремел в 15:30 во время того, как работник предприятия пытался распилить металлическую бочку из-под неизвестного вещества. В результате взрыва погиб 61-летний мужчина.

«В результате взрыва работник получил травмы и в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение Стрыйской ЦРБ, где в 21:40 часов от полученных травм скончался. Причины происшествия выясняются», – говорится в сообщении.

Напоминаем, что на сахарном заводе в городе Узин Киевской области произошел взрыв, в результате которого погиб работник предприятия.