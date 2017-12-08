Под Николаевом грузовик сбил насмерть пешехода

В пригороде Николаева вечером в пятницу, 8 декабря, на выезде из микрорайона Варваровка грузовик «MAN» сбил насмерть мужчину.

Об этом сообщают «Новости-N».

«MAN» двигался со стороны Николаева в направлении Одессы. Возле заправки APN, в неустановленном месте на дорогу выскочил мужчина, который до этого отдыхал в рядом расположенном кафе. Водитель грузовика попытался уйти от столкновения, однако всё равно сбил пешехода. В этот момент параллельно «MAN», в том же направлении двигался грузовик – чтобы избежать переезда пешехода его водитель вывернул руль и поехал по бордюру. В результате аварии 62-летний пешеход-мужчина скончался на месте происшествия. Полиция устанавливает личность погибшего и оформляет ДТП.

Напомним, что ранее возле Николаева грузовик сбил двоих парней, один – погиб на месте, а второй был госпитализирован в тяжелом состоянии.