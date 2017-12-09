В Китае произошел взрыв на химпредприятии, есть погибшие

На востоке Китая в результате взрыва на территории индустриального парка химической промышленности погибли два человека, еще семеро остаются под завалами.
Об этом сообщает Xinhua.
Взрыв произошел примерно в 2:20 утра в цехе биотехнологической компании на территории индустриального парка химической промышленности в Гуаннанском уезде.
«Два человека погибли и семь остались в ловушке после того, как произошел взрыв в промышленном парке провинции Цзянсу в восточном Китае», - говорится в сообщении.
Пожарным удалось потушить пламя, ведутся спасательные работы.
Ранее сообщалось, что в результаты взрыва в китайском городе Нинбо к югу от Шанхая погибли по меньшей мере два человека.