В Китае произошел взрыв на химпредприятии, есть погибшие

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На востоке Китая в результате взрыва на территории индустриального парка химической промышленности погибли два человека, еще семеро остаются под завалами.

Об этом сообщает Xinhua.
 
Взрыв произошел примерно в 2:20 утра в цехе биотехнологической компании на территории индустриального парка химической промышленности в Гуаннанском уезде.

«Два человека погибли и семь остались в ловушке после того, как произошел взрыв в промышленном парке провинции Цзянсу в восточном Китае», - говорится в сообщении.

Пожарным удалось потушить пламя, ведутся спасательные работы.

Ранее сообщалось, что в результаты взрыва в китайском городе Нинбо к югу от Шанхая погибли по меньшей мере два человека.
Александра Ющишена-Вязникова

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