В Китае произошел взрыв на химпредприятии, есть погибшие

На востоке Китая в результате взрыва на территории индустриального парка химической промышленности погибли два человека, еще семеро остаются под завалами.

Об этом сообщает Xinhua

Взрыв произошел примерно в 2:20 утра в цехе биотехнологической компании на территории индустриального парка химической промышленности в Гуаннанском уезде.