В Николаеве пьяный офицер ВСУ на «Chevrolet» врезался в столб и пытался сбежать с места ДТП

Вечером в субботу, 9 декабря, на улице Кирова в Николаеве произошло ДТП с участием автомобиля «Chevrolet Aveo», который врезался в столб.

Об этом сообщает интернет-издание «Новости-N».

«Chevrolet» ехал по улице Кирова со стороны Электронной в направлении Новобугской. Возле дома №220 водитель не справился с управлением и на всей скорости въехал в столб.

По словам очевидцев происшествия, за рулем находился военнослужащий, который поспешил бросить свой автомобиль и скрыться во дворах. Прибывшая на место патрульная полиция нашла мужчину. По утверждению свидетелей, военнослужащий сильно пьян. Проходить алкотестер «Драгер» он отказался.

Также в автомобиле военного были найдены дымовые шашки.

В результате ДТП водитель «Chevrolet» был травмирован — у него разбито лицо. От оказания медицинской помощи и обследования он отказался.

По информации «Преступности.НЕТ», военнослужащий оказался офицером Вооруженных сил Украины в звании капитана. Службу он несет в части противовоздушной обороны.

Напомним, в октябре 2015 года на проспекте Героев Украины в Николаеве автомобиль «Chevrolet Aveo» с пьяным начальником отдела Военной службы правопорядка Виктором Виеру за рулем протаранил «Volkswagen Passat». По предварительным данным, тогда пострадали офицер ВСП и его пассажир. В «Volkswagen» находился мужчина-водитель, его беременная жена и маленький ребенок, получившие травмы.