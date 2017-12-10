В США самолет упал на жилой дома - два человека погибли

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В американском Сан-Диего легкомоторный самолет совершил неудачную попытку приземления, при которой врезался в жилой дом, в результате чего два человека погибли.

Об этом сообщает CBS News, передает «РБК-Украина».

Отмечается, что вскоре после взлета пилот самолета доложил на землю об отказе двигателя и попытался совершить аварийную посадку. В частности, пилот попытался приземлиться на школьном дворе, однако из-за высокой скорости ему не хватило места и он врезался в дом.

Сообщается, что всего в самолете находились четыре человека, два из них погибли. При этом, на земле никто не пострадал. Кроме того, в результате аварии возник пожар, который был потушен прибывшими на место происшествия пожарными.

Напоминаем, что на аэродроме Хмеймим в Сирии при взлете разбился российский фронтовой бомбардировщик Су-24, весь экипаж погиб.

Виолетта Чех

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