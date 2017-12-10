В США самолет упал на жилой дома - два человека погибли

В американском Сан-Диего легкомоторный самолет совершил неудачную попытку приземления, при которой врезался в жилой дом, в результате чего два человека погибли.

Об этом сообщает CBS News, передает «РБК-Украина».

Отмечается, что вскоре после взлета пилот самолета доложил на землю об отказе двигателя и попытался совершить аварийную посадку. В частности, пилот попытался приземлиться на школьном дворе, однако из-за высокой скорости ему не хватило места и он врезался в дом.

#DEVELOPING: 2of4 people on board single engine plane killed in fiery crash into Clairemont home.Pilot radioed catastrophic engine failure. Tried to return to Montgomery Field, says SDFD.The Beech BE 36 Bonanza touched down in empty schoolyard & crashed thru fence into home. pic.twitter.com/WIwcyOTecP — Omari Fleming (@OmariNBCSD) 10 декабря 2017 г.

Сообщается, что всего в самолете находились четыре человека, два из них погибли. При этом, на земле никто не пострадал. Кроме того, в результате аварии возник пожар, который был потушен прибывшими на место происшествия пожарными.

Напоминаем, что на аэродроме Хмеймим в Сирии при взлете разбился российский фронтовой бомбардировщик Су-24, весь экипаж погиб.