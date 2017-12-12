На Днепропетровщине мальчик нашел на улице пистолет и случайно застрелил свою двухлетнюю сестру

В одном из сёл Днепропетровской области в понедельник, 11 декабря, 10-летний мальчик застрелил из огнестрельного оружия свою маленькую сестру.

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

«Утром родители оставили четырех детей на деда, а сами поехали по делам. Дед решил пойти на рынок. Дети остались сами. Десятилетний мальчик, гуляя на улице, нашел самодельное огнестрельное устройство на свалке. Принес эту «находку» домой показать другим детям и невольным выстрелом убил свою двухлетнюю сестру», - говорится в сообщении.

Также он отметил, что причиной таких трагедий служит беспечность и самоуверенность взрослых при незаконном обороте оружия и взрывчатки.

Напомним, что ранее в Черниговской области во время игры случайно застрелили девятилетнюю девочку.