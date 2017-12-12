Во Львове нетрезвый водитель решил допить пиво, пока патрульные оформляли протокол

Во Львове полицейские задержали 38-летнего водителя, который проехал на красный свет.

Об этом сообщает 5 канал.

Так, впоследствии выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Тем временем, пока инспекторы искали свидетелей для проведения алкотеста, нарушитель позвал своего товарища и они вместе начали пить пиво прямо на глазах у патрульных.

На водителя составили два протокола: за вождение в нетрезвом состоянии и проезд на запрещающий сигнал светофора. Товарищу нарушителя также грозит штраф за распитие алкоголя в запрещенных местах.

«Сначала его остановили с признаками алкогольного опьянения, то есть ему грозила ответственность по части первой, а именно - управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. За это предусмотрен штраф 10200 гривен и лишение прав на 1 год. Поскольку он начал употреблять алкоголь после остановки полицейских - за это уже предусмотрена статья 130 ч 4. Штраф составляет 20 400 гривен», - отметил старший инспектор управления патрульной полиции Львова Марьян Шпитак.

Напоминаем, что патрульные задержали «в стельку» пьяного николаевца, который за рулем пил «Янтарь» из баклажки.