В Николаеве на пожарах погибли мужчина и женщина

В Николаеве два пожара закончились человеческими жертвами.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

18 декабря в 21:37 спасателям сообщили о пожаре в одноэтажном жилом доме на улице 68-ми Десантников. На месте пожара обнаружили тело 61-летнего погибшего мужчины. Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении.

В другом случае утром 19 декабря произошел пожар на втором этаже девятиэтажного жилого дома по улице Театральной. Во время тушения пожара в квартире нашли тело погибшей 78-летней женщины. Из-за плотного задымления в помещении ее дочь не смогла самостоятельно выбраться на свежий воздух. Спасатели через балкон вытащили ее, после чего женщину госпитализировали. Вероятная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине во время пожара погибли два человека.