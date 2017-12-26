Под Киевом упавшая с крыши глыба льда разбила 18 автомобилей

В Софиевской Борщаговке под Киевом упавшая глыба льда разбила 18 автомобилей на территории ЖК София.

Об этом со ссылкой на местных жителей передает ТСН.

- Примерно 18 машин пострадало, и моя также. В полиции нам сказали, чтобы мы подавали в суд, а в ЖЭКе как-то не обращают на это внимание… Я знаю, что кто-то ходил в ЖЭК, но я не знаю, решился ли как-то это вопрос, - рассказала одна из них.

По словам женщины, инцидент произошел в результате того, что у домов косые крыши, из-за чего весь снег и лед соскальзывают и падают.

При этом она отметила, что поблизости расположены детские площадки и часто ходят прохожие с детьми.