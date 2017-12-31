Пьяный водитель, ехавший с корпоратива, не вписался в Херсонское кольцо

Вечером в субботу, 30 декабря, на проспекте Центральном (Ленина) в Николаеве полицейский патруль обнаружил оставленный без присмотра автомобиль Cанг Йонг Рекстон.

Об этом сообщает издание Новости-Н.

Автомобиль стоял на проспекте, на участке между улицей Маршала Василевского и 6-й Слободской в крайнем левом ряду. В салоне никого не было. При осмотре автомобиля полицейские обнаружили, что обе шины с левой стороны разорваны.

В процессе осмотра полицейские заметили на противоположной стороне проспекта, возле супермаркета «Южный Буг», мужчину средних лет внимательно наблюдавшего за ними. Этот мужчина и оказался водителем брошенного авто. При проверке на Алкотестере Драгер у водителя было зафиксировано 2,05 промилле алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Данные цифры соответствуют примерно 1 выпитой поллитровой бутылке водки.

Пьяный водитель пояснил, что возвращался домой с корпоративной вечеринки по случаю Нового года. При выезде на Херсонское кольцо он не справился с управлением и врезался в бордюр клумбы посреди кольца, порвав обе шины с левой стороны. Несмотря на это, водитель продолжил движение и остановился только через добрых полкилометра.

В отношении водителя составлен протокол по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического опьянения». Автомобиль отправлен на штрафплощадку.