«Не разминулись в дверях супермаркета»: в Одессе неизвестные зарезали фельдшера «скорой»

В Одессе в субботу, 30 декабря, возле супермаркета убили 35-летнего фельдшера скорой помощи.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

По его словам, убийство произошло в Суворовском районе Одессы. Трое злоумышленников были задержаны в тот же вечер.

Как заявила в комментарии «112 Украина» замначальника отдела коммуникации Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская, конфликт между убитым и тремя задержанными произошел на бытовой почве.

«Вчера этот инцидент произошел возле одного из супермаркетов, трое мужчин с одной стороны и пострадавший с другой не разминулись в дверях супермаркета. Из-за этого произошел конфликт, он происходил в дальнейшем у здания самого супермаркета. В результате этого бытового конфликта один из злоумышленников выхватил нож и вызвал другому телесные ранения, от которых он скончался до приезда «скорой», - рассказала она.

Полицией было начато уголовное производство по факту убийства. Правоохранители также устанавливают, находились ли задержанные в состоянии алкогольного опьянения.

«По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 УК («Умышленное убийство»). Сейчас мужчина, который совершил это преступление в порядке ст. 8 УПК, задержан, ведется следствие. Личности фигурантов были установлены в течение двух часов и в течение этих же двух часов злоумышленник был задержан», - констатировала Гордиевская.

Напомним, что в Ингульском районе Николаева убили детского врача-офтальмолога Надежду Простоквашину.