За минувшие сутки на Николаевщине произошло два пожара: на месте возгораний спасатели нашли тела хозяев домов

За прошедшие сутки, 30 декабря, на территории Николаевской области зарегистрировано 2 пожара в жилом секторе.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, первое сообщение о пожаре в жилом доме по улице Центральная села Таборовка Вознесенского района поступило в Службу спасения в 08:50.

По указанному адресу выехал дежурный караул 12 Государственной пожарной части. По прибытию проведена разведка, и в комнате дома обнаружено тело погибшего 60-летнего хозяина. В 09:15 пожар удалось локализовать и в 10:54 ликвидировать на площади 16 кв.м. На месте работала 1 единица техники и 4 человека личного состава. Предварительная причина пожара — неисправность печного отопления.

В 11:50 спасателей известили о пожаре в жилом доме по улице Фрунзе села Центральное Снигиревского района. На месте работало отделение ведомственной пожарной охраны Снигиревской исправительной колонии. По их информации, во время проведения разведки на месте пожара обнаружено тело 69-летней хозяйки. Площадь горения составила 55 кв.м. Причина пожара устанавливается.