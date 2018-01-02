На Николаевщине спасатели ликвидировали в хозпостройке пожар, который возник из-за короткого замыкания

В понедельник, 1 января, произошел пожар на территории частного домовладения на ул. Апрельской поселка Еланец.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, на месте происшествия прибыло отделение 15 Государственной пожарно-спасательной части, которое установило, что в результате короткого замыкания электропроводки огнем охвачено хозяйственное здание, в котором хранилось зерно. Спасателям удалось не допустить перебрасывания огня на гараж, расположенный рядом.

«В 07:23 пожар локализовали, 07:58 ликвидировали на площади 35 квадратных метров», – говорится в сообщении.

От ГСЧС работала одна единица техники и четыре человека личного состава. Дополнительно прибыли аварийные бригады ПАТ «Николаевоблэнерго» и Вознесенское управление эксплуатации газового хозяйства.

Напомним, что за сутки с 31 декабря на 1 января николаевские спасатели трижды тушили пожары на территории частных домовладений.