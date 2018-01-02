В Николаеве водитель «Toyota» разбил пять автомобилей

В Николаеве во вторник, 2 января, водитель «Toyota» столкнулся с «BMW», которую выкинуло на припаркованные автомобили.

Об этом сообщают «Новости Н».

Водитель «Toyota», двигавшийся по объездной дороге в направлении проспекта Богоявленского (Октябрьского) , начал поворачивать налево, к филиалу «Николаевоблэнерго». При этом он не пропустил ехавший во встречном направлении «BMW» и допустил столкновениеж

От полученного удара «BMW» изменил траекторию движения, выехал на парковку возле здания, где столкнулся с припаркованными автомобилями «BMW» и «Mercedes-Benz». В свою очередь от удара стоящие автомобили сдвинулись с места и зацепили «Opel Vectra» и «Daewoo Nexia».

В результате ДТП никто не пострадал, но все шесть автомобилей получили механические повреждения.

Издание отмечает, что водителю «Toyota» после того, как он увидел количество поврежденных автомобилей, стало плохо, и ему пришлось вызывать «скорую». Врачи оказали помощь виновнику ДТП на месте.